Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Wohnungsbesitzer die ganze Zeit zu Hause

Schwerte (ots)

Am Samstag, 12.11.2022, kam es im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 19.20 Uhr zu einem Einbruch in eine Parterrewohnung in der Sauerlandstraße.

Ein bislang unbekannter Täter gelangte über ein auf Kipp stehendes Schlafzimmerfenster in das Innere der Wohnung und durchsuchte dort im Schlafzimmer den Kleiderschrank, eine Kommode sowie einen Nachttisch. Im Anschluss entfernte sich der Täter über das zuvor geöffnete Fenster in unbekannte Richtung. Der Wohnungsinhaber, der die ganze Zeit zu Hause war, bemerkte den Einbruch erst, als ihm die offenstehende Schlafzimmertür auffiel. Beim Hineinsehen in das Schlafzimmer sah er dann, dass die genannten Schränke durchwühlt wurden und das Schlafzimmerfenster offen stand. Es wurde ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Täterhinweise konnten nicht gegeben werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921-3320 oder 02303-921-0 entgegen.

