Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus - Täter während der Tat überrascht

Unna (ots)

Am Sonntag, 13.11.2022, kam es gegen 03.35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lortzingstraße.

Ein bislang unbekannter Täter gelangte zunächst über den Garten zur nördlichen Seite des Gebäudes. Dort schob er das Rollo einer Terrassentür hoch und schlug die Scheibe der Tür großflächig ein. So gelangte er in das Innere des Hauses. Zu diesem Zeitpunkt lag der Hausbesitzer schlafend in seinem Schlafzimmer. Mit eingeschaltetem Deckenlicht durchsuchte der Täter zunächst eine Kommode sowie einen Wohnzimmerschrank. Dadurch wurde der Hausbesitzer geweckt, wodurch der Täter wiederum bei der weiteren Tatausführung überrascht wurde und sich über die Terrassentür in unbekannte Richtung entfernte. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 entgegen.

