POL-UN: Selm - Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Selm (ots) - Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Freitagmorgen (04.11.2022) in Selm gestürzt war. Eine 24-jährige Olfenerin befuhr mit ihrem Pkw gegen 6.55 Uhr die Ludgeristraße in Richtung Norden und beabsichtigte, rechts in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Hierbei übersah sie laut eigenen Angaben einen bislang noch unbekannten Fahrradfahrer, der den Gehweg der Ludgeristraße in Richtung Süden ...

mehr