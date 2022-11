Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte, Hagener Straße

Heinkessiepen, Wohnungseinbruchsdiebstahl, Täter verschaffte sich Zutritt zu Wohnungen.

Schwerte (ots)

Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es in Schwerte am 09.11.2022. Gegen 18.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Heinkessiepen ein und durchsuchten die Wohnung. Einige Stunden später gab es einen weiteren Einbruch in der Hagener Straße. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden Schmuckstücke entwendet. In beiden Fällen ist eine Schadenshöhe bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben oder sonst Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schwerte unter der Rufnummer 02303 921 3120 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell