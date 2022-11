Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zehnjähriges Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Unna (ots)

Am Freitag, 11.11.2022, gegen 14.55 Uhr, ereignete sich in Unna ein Verkehrsunfall zwischen einem 29- jährigen Pkw Fahrer aus Unna sowie einem zehnjährigen Mädchen, ebenfalls aus Unna, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Der Pkw Fahrer befuhr die Massener Straße in westliche Fahrtrichtung und hatte die Absicht, nach links in die Dürerstraße abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr die zehnjährige Radfahrerin die Massener Straße in östliche Fahrtrichtung auf dem dort sich rechtsseitig befindenden Radweg. Der 29- Jährige übersah das Mädchen beim Linksabbiegen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Zehnjährige wurde dabei leicht verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo auch wenig später die Mutter erschien. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 300 Euro.

