Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 03/04.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Einbruchdiebstahl in/aus Kleintransporter

In der Nacht vom 01.12.2022 auf den 02.12.2022 wurde in der Brandenburger Straße in Bakum ein Kleintransporter durch bislang unbekannte/-n Täter aufgebrochen. Es wurden diverse Bohrmaschinen im Wert von ca. 2000 Euro aus dem Transporter entwendet. Zeugen/sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Vechta -04441/9430-

Visbek - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am 02.12.2022 zwischen 07:00-20:00 Uhr wurde in der Rechterfelder Straße in Visbek durch bislang unbekannte/-n Täter versucht, durch Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus zu gelangen. Der Versuch schlug fehl. Zeugen/sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Vechta -04441/9430-

Goldenstedt / Lutten - Versuchter Einbruch in Kleintransporter

In der Nacht vom 01.12.2022 auf den 02.12.2022, zwischen 23:00 Uhr und 05:30 Uhr, versuchte unbekannter Täter in der Hortensienstr. in 49424 Goldenstdet (Lutten) in einen Kleintransporter (Boxer), durch Aufbrechen der hinteren Tür des Fahrzeugs, einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta -04441/9430 - entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 03.12.2022 ist es auf dem Parkplatz des McDonald's in 49377 Vechta zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt mit seinem PKW einen ordnungsgemäß geparkten VW Touran. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta -04441/9430 - entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 04.12.2022, im von Zeitraum 16:15-22.45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Mörikestraße in Vechta eingebrochen. Unbekannte Täter gelangte mittels Kittfalz-Stechen über ein Fenster in das Innere des Objektes, welches nach Diebesgut durchsucht wurde. Es konnte Schmuck im Wert von insgesamt ca. 25000EUR entwendet werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta -04441/9430- entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 04.12.2022, im Zeitraum von 14:30 Uhr- 19:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Mörikestraße in Vechta eingebrochen. Der/ die Täter nutzten die Abwesenheit der Wohnungseigentümer aus und gelangten mittels Kittfalz-Stechen über das Küchenfenster in das Wohnhaus. Es konnten eine Spardose samt Inhalt von ca. 50 Euro sowie weitere 300 Euro entwendet werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta -04441/9430- entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell