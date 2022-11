Polizei Düsseldorf

POL-D: Grenzüberschreitender Fahndungs- und Kontrolltag - Düsseldorfer Polizei mit über 130 Beamtinnen und Beamten im Einsatz gegen Bandenkriminalität und reisende Täter

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 24. November 2022, 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Am gestrigen Tag waren rund 130 Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei mit Unterstützung unterschiedlicher Kooperationspartner (OSD, Zoll, Ausländeramt, Stadtkasse) gegen Bandenkriminalität und mobil agierende Täter im Stadtgebiet und auf den umliegenden Autobahnen im Einsatz. Ziele dieses staatenübergreifenden Kontrolltags waren unter anderem die Erhöhung des Fahndungs- und Kontrolldrucks an Einsatz- und Kriminalitätsbrennpunkten, die Steigerung der sichtbaren Präsenz im öffentlichen Raum und die konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen.

Die Beamtinnen und Beamten führten am Nachmittag bis in die späten Abendstunden im Stadtgebiet an zwei stationären Stellen (Kölner Straße / Schlägelstraße und Ernst-Reuter-Platz) Kontrollen durch. Auf den Autobahnen ahndeten die eingesetzten Polizisten Verstöße und kontrollierten eine Vielzahl von Fahrzeugen.

Hier die Bilanz:

Insgesamt wurden 519 Personen und 349 Fahrzeuge überprüft. Die Beamtinnen und Beamten nahmen acht Personen fest (eine Person mit Haftbefehl), fertigten 24 Strafanzeigen und 86 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Sie stellten elf Gegenstände (unter anderem gefälschte Ausweise und Betäubungsmittel) sicher.

Besondere Sachverhalte:

Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten eine Person, gegen die Steuerschulden in Höhe von 50.0000 Euro vorlagen. Vor Ort wurden 5.500 Euro bezahlt. Die Stadtkasse pfändete das Fahrzeug des Mannes.

Ein Reisebus aus Albanien wurde wegen des Verdachts einer Manipulation des EG-Kontrollgeräts sichergestellt.

