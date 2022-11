Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Oberhausen - Drei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen - Sperrungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 24. November 2022, 09:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 3 bei Oberhausen in Richtung Arnheim wurden drei Menschen schwer verletzt. Ein Mann hatte offensichtlich die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren und war mit einem Pkw kollidiert. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten und Reparaturarbeiten an der Leitplanke ist die Richtungsfahrbahn derzeit noch komplett gesperrt. In Fahrtrichtung Köln sind zwei Fahrstreifen freigegeben. Mit dem Abschluss der Maßnahmen ist im Laufe des morgigen Tages zu rechnen. Es kam zu kilometerlangen Staus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 46 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Sattelzug die A 3 in Richtung Arnheim. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich die Kontrolle über sein Fahrzeug, querte alle drei Fahrstreifen und kollidierte mit einem Mercedes, den ein 33-jähriger Mann aus Düsseldorf steuerte. In der Folge prallte der Sattelzug gegen die Mittelschutzplanke. Beide Fahrzeugführer und eine 88-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurden aufgrund des Zusammenstoßes schwer verletzt.

Gegenstand der Ermittlungen ist, ob ein internistischer Notfall bei dem 46-Jährigen ursächlich gewesen sein könnte.

