POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 61 - Mönchengladbach Holt - Pkw überschlägt sich - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 23. November 2022, 20:40 Uhr

Ein 53-jähriger Mann verletzte sich bei einem Verkehrsunfall gestern Abend schwer, als er sich mit seinem Pkw auf der A 61 Richtung Venlo in Höhe der Anschlussstelle Mönchengladbach-Holt überschlug. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 53 Jahre alte Mann aus Mönchengladbach mit seinem Opel auf der A 61 in Richtung Venlo unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Mönchengladbach-Holt beabsichtigte er offenbar die Autobahn zu verlassen. Dabei prallte der 53-Jährige mit dem Sockel des "Ausfahrt"-Schildes sowie dem Fahrbahnteiler zusammen. Dadurch wurde er leicht hoch katapultiert und fuhr in eine angrenzende Böschung. Aufgrund der Steigung überschlug sich der Pkw und kam letztlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Mann wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Auto. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

