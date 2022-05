Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 54-Jährige sucht Streit

Kaiserslautern (ots)

Zwischen einer 54-Jährigen und mehreren Fahrgästen ist es am Montagnachmittag in einem Bus am Guimarães-Platz zum Streit gekommen. Die alkoholisierte Frau wurde deshalb aus dem Bus verwiesen. An der Haltestelle ging die Auseinandersetzung dann jedoch weiter und es kam zum Gerangel zwischen der 54-Jährigen und einer jüngeren Frau. Eine 43-Jährige wollte die beiden trennen. Sie wurde daraufhin von der 54-Jährigen verbal attackiert und beleidigt. Zeugen alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die Streitsuchende bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 2,75 Promille. Ein Richter ordnete die Maßnahme bis Dienstagmorgen an. Die 54-Jährige muss mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung rechnen. |erf

