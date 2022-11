POL-D: Einladung zum Presse- und Fototermin - "Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit" - Deutsch-Niederländische Doppelstreifen auf den Weihnachtsmärkten

Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 23. November 2022, 18:31 Uhr Ein Rettungswagen brachte am frühen Mittwochabend eine Fußgängerin nach dem Zusammenprall mit einem Linienbus im Einmündungsbereich Unterrather Straße / Am Röttchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den ersten Ermittlungen zufolge wollte ...

mehr