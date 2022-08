Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von mehreren Absperrzäunen und Fußplatten

Maikammer (ots)

Am 21.08.2022 kam es zwischen 20 - 21 Uhr zu einem Diebstahl von insgesamt 25 Absperrzäunen und 18 Fußplatten. Die Zäune wurden zwecks Absperrmaßnahmen rund um den Marktplatz in Maikammer aufgestellt. Dort fand am Wochenende der "Pfälzer Gartenmarkt" statt. Laut bisherigen Zeugenaussagen wären die Zäune und Fußplatten im o.g. Zeitraum durch zwei männliche Personen mit Warnwesten abgebaut und auf einen weißen Pritschenwagen geladen worden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323 955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell