Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Zwei E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Landau (ots)

Zwei junge Männer mussten am Dienstagabend ihre Fahrt mit dem E-Scooter beenden, nachdem sie in eine Polizeikontrolle geraten waren. Ein 18-Jähriger war gegen 20:35Uhr in der Haardtstraße kontrolliert worden. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen 1:10Uhr ergab sich bei der Verkehrskontrolle eines 25-jährigen E-Scooter-Fahrers in der Horststraße ebenfalls der Verdacht, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren war der E-Scooter nicht versichert. Auch dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er musste den Heimweg zu Fuß antreten.

