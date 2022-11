Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Eller - Linienbus kollidiert mit Straßenbahn - Insassen verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 24. November 2022, 07:45 Uhr

Bei der Kollision zwischen einem Bus der Linie 735 und einer Straßenbahn der Linie U75 wurden gestern Morgen vier Businsassen verletzt. Zwei von ihnen mussten vorsorglich in Krankenhäusern zur Behandlung aufgenommen werden. Verkehrsstörungen blieben aus.

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit ein 52-jähriger Busfahrer mit dem 735´er auf der Vennhauser Allee in Richtung Karlsruher Straße unterwegs. An der Einmündung zu den Haltestellen bog er nach links ab und es kam zu einem Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Straßenbahn. Durch den Zusammenprall wurden insgesamt vier Personen im Bus leicht verletzt. Zwei Insassen mussten vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Unfallaufnahmeteam wurde angefordert, kam jedoch nicht zum Einsatz.

