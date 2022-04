LPI-SLF: Mann bedrohte Passanten

Bad Blankenburg (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Samstag und Montag einen Rollator aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Eichwald in Bad Blankenburg. Zeugenhinweise richten sie bitte an die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

