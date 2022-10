Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz in der Innenstadt von Ludwigshafen

Ludwigshafen - Bahnhofstraße (ots)

Am späten Samstagabend kam es in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bis drei Personen, bei der auch eine Waffe eingesetzt wurde. Zwei männliche Personen wurden mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an.

