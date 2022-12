Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 4. Dezember 2022, gegen 10.40 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem PKW die Straße Bauerntannen. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Saterland- Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 4. Dezember 2022, gegen 04.05 Uhr befuhr 23-jähriger Autofahrer aus Ostrhauderfehn die Straße Am Ostermoor. In Höhe eines dortigen Kreisverkehrs kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr den Innenraum des Kreisverkehrs. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Da sich Verdacht ergab, dass der 23-jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein entsprechender Vortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,89 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr fand eine Versammlung zum Thema "Protest gegen Gesellschaftsspaltung, aktuelle Corona-Politik, Impfpflicht und für freie Medien" am Sportboothafen in Barßel statt. In der Spitze nahmen 13 Personen teil. Es kam zu keinerlei Störungen oder besonderen Vorkommnissen.

