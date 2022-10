Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Riemsloh: Drei Personen leicht verletzt nach Verkehrsunfall mit Trunkenheitsfahrt

Melle (ots)

Am Sonntagabend kam es an der L83 in Riemsloh zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW Touran die St.-Annener-Straße in Fahrtrichtung Riemsloh. In einer Kurve geriet der Mann aus Spenge in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia. In diesem befanden sich neben dem 32-jährigen Fahrzeugführer, ein 5-Monate alter Säugling und die 37-Jährige Beifahrerin. Der Unfallverursacher, die Beifahrerin des Skodas und das Baby wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von über 1 Promille festgestellt werden, woraufhin eine Blutentnahme folgte.

