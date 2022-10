POL-OS: Osnabrück: Tag des Einbruchschutzes - Infostände der Polizei

Melle (ots) - Am Sonntag verursachte ein 21-jähriger Mann aus Dinklage gleich zwei Verkehrsunfälle. Gegen 09:18 Uhr befuhr der Mann mit einem alten VW Passat die Maschstraße in südliche Richtung, kam in einem Gewerbegebiet nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Mülltonne. Der Dinklager setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung ...

mehr