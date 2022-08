Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub auf Tankstelle in Delmenhorst +++ Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen

Delmenhorst (ots)

Eine Tankstelle in der Oldenburger Straße in Delmenhorst wurde am Samstag, 27. August 2022, gegen 23:30 Uhr, von einer männlichen Person überfallen.

Der Mann betrat den Verkaufsraum und forderte eine 19-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Tabakwaren und Geld auf. Während der Tatausführung betrat ein 25-jähriger Zeuge den Verkaufsraum, was den Mann zum Ergreifen der Flucht veranlasste.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Oldenburg angetroffen werden. Auf seinem Fluchtweg fanden Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg sowohl das Messer als auch die erlangten Tabakwaren.

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Anschluss an die Entnahme einer Blutprobe und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wird wegen räuberischer Erpressung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell