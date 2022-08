Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brand auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Nach einem technischen Defekt an einem Pkw hat am Montag, 29. August 2022, gegen 10:20 Uhr, ein Teil des Grünstreifens auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten gebrannt.

Ein 24-Jähriger aus Meppen befuhr mit einem SUV die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg. Kurz vor der Anschlussstelle Großenkneten vernahm er einen Knall und der Pkw verlor an Geschwindigkeit. Daraufhin hielt er auf dem Standstreifen an und verließ das Fahrzeug. Unter dem Pkw entwickelte sich Rauch, den er mit einem Feuerlöscher erstickte. Beim Blick zurück auf die Fahrbahn sah der 24-Jährige zudem offene Flammen im Bereich des Grünstreifens an der Mittelschutzplanke. Er verständigte die Feuerwehr.

Die Besatzung eines Streifenwagens der Autobahnpolizei Ahlhorn sperrte die Autobahn in Richtung Oldenburg und löschte den Brand, der sich auf einer Länge von ungefähr 30 Metern ausgebreitet hatte. Elf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahlhorn führten weitere Löscharbeiten durch.

Der Verkehr wurde zunächst einspurig am Einsatzort vorbeigeführt. Gegen 11 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

