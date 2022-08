Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen erlitten am Montag, 29. August 2022, 07:30 Uhr, leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Landstraße in Delmenhorst. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 21-Jährige aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen die Wildeshauser Landstraße in Richtung Schlutter. Beim Linksabbiegen auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen missachtete sie die Vorfahrt eines 37-Jährigen aus Bassum, der die Wildeshauser Landstraße mit einem Oldtimer in Richtung Stadtmitte befuhr.

Durch die Kollision erlitten beide Personen leichte Verletzungen. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden betrug etwa 16.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell