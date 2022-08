Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Lkr. Tuttlingen) Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Rietheim-Weilheim (ots)

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit einem Suzuki Swift auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Auf dem Fußgängerüberweg auf Höhe der Dürbheimer Straße erfasst der Suzuki eine 50 Jahre alte Frau, welche die Straße gerade überquerte. Die 50-Jährige erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell