Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Einbruch in ein Wohnhaus Am Sonntag, 4. Dezember 2022, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.47 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Nachtigallenweg gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Anschließend wurden mehrere Räume des Wohnhauses durchsucht. Entwendet wurde Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen. Goldenstedt - ...

