Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Häufung von Taschendiebstählen in der Cloppenburger Innenststadt

In den vergangenen Tagen ist es in der Cloppenburger Innenstadt zu mehreren Taschendiebstählen gekommen. So wurde am Donnerstag, den 01. Dezember 2022 in den späten Nachmittagsstunden in der Fußgängerzone einer 71-jährigen Frau aus Lastrup die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Ähnlich erging es einer 71-järinge Frau aus Garrel, einer84-jährigen Frau aus Cloppenburg, sowie einer 83-jährigen Frau, ebenfalls aus Cloppenburg. Beide wurden am Montag, den 05. Dezember 2022, unabhängig voneinander in der Bahnhofstraße bzw. der Langen Straße Opfer eines Taschendiebstahles.

Bereits am 18. November 2022 wurde eine Pressemitteilung zum Thema Taschendiebstähle mit Tipps zur Verhinderung veröffentlicht.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5373344

