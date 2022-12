Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 05. Dezember 2022, wurde gegen 17.35 Uhr im Eggershauser Esch ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Bösel kontrolliert. Dieser führte ein Fahrzeuggespann seines Arbeitgebers, bestehend aus PKW und Anhänger. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Böseler nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Vorgesetzte des Böselers, ein ebenfalls 30-Jähriger aus Garrel, sich vor Fahrtantritt seines Mitarbeiters nicht vergewissert hatte, ob dieser auch im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse war, wurde gegen ihn ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 06.Dezember 2022, gegen 13.35 Uhr, befuhr eine 61-Jährige aus Esterwegen mit ihrem PKW die Wasserstraße in Richtung Lange Straße. Ein 10-jähriger Friesoyther befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Lange Straße. In Höhe der Wasserstraße stieß er mit dem PKW der vorfahrberechtigten Esterwegerin zusammen und zog sich leichte Verletzungen zu.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 05.Dezember 2022, zwischen 09.15 Uhr und 11.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort abgestellten PKW Daimler Viano und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Daimler entstand Sachschaden im linksseitigen Heckbereich in Höhe von etwa 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell