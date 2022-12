Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Unterschlagung eines Mobiltelefons

Bereits am Mittwoch, 30. November 2022, kam es zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr auf einer Baustelle in der Vlämischen Straße durch einen bislang unbekannten Täter zu einer Unterschlagung des Smartphones SAMSUNG "Cross Cover X5" eines 25-Jährigen aus Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 05. Dezember 2022, kam es zwischen 07.30 Uhr und 09.00 Uhr Am Marktplatz zu einer Verkehrsunfallflucht: Im angegebenen Zeitraum wurde ein dort geparkter Transporter Daimler Sprinter eines 45-Jährigen aus Lastrup von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und im Bereich des linken Seitenblechs beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Garrel - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, wurde gegen 15.25 Uhr in der Straße An der Höhe ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saterland einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da aus dem Fahrzeug des Saterländers deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar war, durchsuchten die Beamten den PKW sowie die darin befindlichen persönlichen Gegenstände des Mannes. Sie fanden einen Joint, eine geringe Menge Marihuana und Amphetamine. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek OT Höltinghausen - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, wurde gegen 10.30 Uhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Höltinghausen in der Kirchstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, kam es gegen 10.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Soestenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den grauen PKW Mercedes_Benz E 300 Bluetec Hybrid einer 44-jährigen Frau aus Cloppenburg, während sie ihre Einkäufe tätigte. Hierdurch entstanden zwei längliche Kratzer im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 4200 Euro geschätzt. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 06. Dezember 2022, kam es gegen 17.10 Uhr auf der Molberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 62-jähriger Mann aus Molbergen befuhr mit einem LKW mit Anhänger die Molberger Straße in Fahrtrichtung Molbergen, als sich aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger von der Zugmaschine löste und auf die Seite kippte. Die auf dem Anhänger befindliche Ladung (Bitumenkleber) lief aus und verunreinigte die Fahrbahn über mehrere hundert Meter. Es wurde eine beidseitige Vollsperrung veranlasst. Die Straßenmeisterei Löningen war vor Ort und führte die Reinigungsarbeiten durch. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 5000 Euro beziffert.

Cloppenburg - Eigentümer eines Mountainbikes gesucht (mit Foto)

Am 08. Oktober 2022, gegen 23.15 Uhr, wurde in der Bether Straße ein 13-jähriger Junge aus Cloppenburg auf einem grauen Mountainbike des Herstellers KS Cycling, Modell GTZ 3830, kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrrad offensichtlich entwendet worden war. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer des Mountainbikes konnte bislang nicht ermittelt werden. Er wird gebeten, sich unter Tel.: (04471) 18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Fahrrad machen können, mögen sich bitte ebenfalls mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung setzen.

