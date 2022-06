POL-MK: Enforcement Trailer mit Farbe besprüht

Altena (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr und Mittwochmorgen, 11:00 Uhr in ein Bestattungsinstitut in der Lennestraße einzubrechen. Die Täter hebelten dazu mehrfach an der Eingangstür und beschädigten diese dadurch. Sie gelangten in der Folge aber nicht ins Innere. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

