Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Knall schreckt Anwohner auf

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines Lastwagens, einer Baumaschine oder eines anderen, größeren Fahrzeugs. Der Unbekannte hat mit seinem Vehikel in der Nacht zum Donnerstag in der Gartenstraße ein Auto und ein Verkehrsschild beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Anwohner hörten zwischen 2 Uhr und 4 Uhr einen lauten Knall. Am Morgen offenbarte sich dann die Bescherung: Offensichtlich hat ein großes Fahrzeug einen weißen Ford Tourneo touchiert. Das Auto parkte in Höhe der Hausnummer 9. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Wenige Meter weiter, an der Kreuzung zur Deutschherrnstraße, stellten die Beamten ein beschädigtes Verkehrsschild fest. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Der Unbekannte hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet daher um Hinweise: Wem ist in den frühen Morgenstunden ein größeres Fahrzeug aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

