POL-KN: (Konstanz) Unbekannte schlagen auf Männer ein - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung die sich am Sonntagmorgen auf der Max-Stromeyer-Straße ereignet hat. Gegen 4 Uhr erkannte ein 33-jähriger Mann, wie drei unbekannte Männer auf Höhe der Hausnummer 35 auf einen anderen, bislang ebenfalls unbekannten Mann einschlugen. Der 33-Jährige forderte die Täter daraufhin auf, dies zu unterlassen. In der Folge griffen die drei Unbekannten den couragierten Mann an. Als dieser zu Boden ging trat und schlug das Trio mehrfach auf ihn ein, ehe die Täter von dem 33-Jährigen abließen und flüchteten. Der junge Mann erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen im Gesicht.

Zu den drei Tätern liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

Täter 1: südländischer Phänotyp, ca. 180 Zentimeter groß, korpulent, schwarze Haare mit Undercut, schwarzen 7-Tage-Bart, dunkler Rollkragenpullover Täter 2 und 3: südländischer Phänotyp, ca. 175 Zentimeter groß, dünne Statur, schwarze Haare mit Undercut, 7-Tage-Bart.

Personen, die die Auseinandersetzung auf Höhe der Firma Unisto mitbekommen haben, oder sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

