Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Einen Geldbeutel mit mehreren Kreditkarten sowie Bargeld haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag aus einem Auto in der Friedrich-Engels-Straße gestohlen. Das Auto parkte an der Straße in Höhe der Hausnummer 8. Wie die Diebe den Wagen knackten, ist nicht geklärt. Das Auto war laut Besitzer abgeschlossen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Pkw-Aufbruchs. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

