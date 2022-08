POL-H: Maschseefest 2022: Die Polizeiinspektion (PI) Hannover blickt auf einen friedlichen Verlauf zurück

Hannover (ots) - Im Wunstorfer Ortsteil Blumenau ist am Donnerstagabend, 11.08.2022, ein ehemaliges Gasthaus in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde dabei niemand. Das Gebäude wurde jedoch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Brandermittler der Polizei konnten das Objekt noch nicht in Augenschein nehmen. Sie gehen ...

mehr