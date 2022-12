POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändlerin festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen (29.12.2022) in eine Gaststätte an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst gegen 06.25 Uhr die Eingangstür der Lokalität aufzuhebeln. Als dies offenbar nicht gelang, schlugen sie gegen den Glaseinsatz der Eingangstür und gelangten so in die Gaststätte, wo sie einen Spielautomaten aufbrachen und die darin ...

mehr