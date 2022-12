Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomat geplündert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Hedelfingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag (30.12.2022) einen Zigarettenautomaten an der Straße Mittlerer Pfad gesprengt, bei einem weiteren Automaten im Speidelweg misslang zwischen Mittwoch (28.12.2022) und Donnerstag (29.12.2022) der Versuch, diesen aufzuflexen. An der Straße Mittlerer Pfad sprengten Unbekannte am Freitag gegen 00.30 Uhr einen Zigarettenautomaten. Anschließend stahlen sie das Bargeld sowie Zigarettenschachteln, bevor sie zu Fuß flüchteten. Die Ermittlungen bezüglich der Höhe des Sachschadens und des Diebesgutes dauern an. Im Speidelweg versuchten Täter im Zeitraum von Mittwochabend 20.00 Uhr und Donnerstagnachmittag 16.30 Uhr vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Zeugen im Fall Mittlerer Pfad werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. Zeugen im Fall Speidelweg werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

