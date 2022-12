POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Paketdiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart-Ost/-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (28.12.2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Neuen Straße eingebrochen, am Ginsterweg und an der Ernst-Kachel-Straße blieb es am Dienstag (27.12.2022) und Mittwoch lediglich beim Versuch. An der Neuen Straße schlugen die Einbrecher zwischen 01.00 Uhr und 12.30 Uhr mehrere Fenster ein und gelangten mutmaßlich mithilfe einer Leiter ins ...

mehr