POL-S: Bei Einbrüchen Bargeld und Mobiltelefone erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Mühlhausen/-Süd (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag (27. bis 29.12.2022) bei Einbrüchen an der Unterländer Straße, der Hechtstraße und der Böblinger Straße Bargeld und Mobiltelefone erbeutet. An der Unterländer Straße hebelten sie zwischen 18.00 Uhr am Dienstag und 09.00 Uhr am Mittwoch die Tür zu einem Büro auf und stahlen rund Tausend Euro Bargeld aus Geldkassetten. An der Hechtstraße hebelten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch die Tür zu einem Lieferservice und in der Folge auch einen Spielautomaten auf. Sie stahlen daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. In diesem Zusammenhang bemerkte eine Zeugin gegen 01.30 Uhr Licht aus dem Geschäft. Kurze Zeit später nahm sie den Lichtschein zweier Taschenlampen im Hinterhof wahr. Als sie nachschauen ging, sah sie einen schwarzen Golf mit Stuttgarter Kennzeichen wegfahren. Das Fahrzeug soll mit zwei jungen Männern besetzt gewesen sein die Mützen trugen. An der Böblinger Straße schlug ein unbekannter Täter am Donnerstag kurz vor 04.00 Uhr die Scheibe eines Geschäfts ein und stahl mehrere Mobiltelefone aus der Auslage. Anschließend flüchtete er in Richtung Karlshöhe. Ein Zeuge beschrieb den Mann als etwa 175 Zentimeter groß, zirka 25 Jahre alt und hellhäutig. Er war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose, dunklen Schuhen sowie einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Er trug eine weiße Tüte bei sich, in der er seine Beute verstaute. Zeugen in den Fällen Unterländer Straße und Hechtstraße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße und im Fall Böblinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

