POL-HX: Virtual Reality Brillen bei Kontrollaktion der Polizei Höxter im Einsatz

Warburg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 22.09.2022, kam es zu Einbrüchen in zwei Warburger Industrieunternehmen. Hierbei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer im Ortsteil Scherfede, an der Wilhelm-Lödige-Straße, gelegenen Firma und einem im Ortsteil Rimbeck, an der Werkstraße, liegenden Industrieunternehmen. Bei der Tat wurden die Büroräume durchsucht und eine geringe Menge Bargeld entwendet. ...

