POL-LG: ++ Schwer verletzter Radfahrer erliegt seinen Verletzungen ++ Verkehrsteilnehmer schlägt mit Werkzeug ++ Versuchter Telefonbetrug - Geld bereits abgehoben ++ Schuppen brennt ++

Presse - 07.10.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsteilnehmer schlägt mit Werkzeug - Opfer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Am frühen Abend des 06.10. kam es in einer Auffahrt Am Grasweg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 18:00 Uhr verzichtete ein 41-jähriger Zeuge nach ersten Erkenntnissen mit seinem Pkw auf seine Vorfahrt und wartete vor einer Auffahrt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte den 41-Jährigen von rechts und stieß beinahe mit einem auf die Auffahrt auffahrenden Pkw zusammen. Der unbekannte männliche Fahrzeugführer steig daraufhin aus und schlug zwei 22 und 24 Jahre alte junge Männer aus dem gerade auffahrenden Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher mit einem unbekannten Pkw in Richtung Klinikum. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer wurden leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Arbeitstasche aus Fahrzeug entwendet - anschließende Verwertungstat - Hinweise

Unbekannte entwendeten am 06.10. zwischen 14:00 und 15:30 Uhr aus einem geparkten Omnibus über die Hintertür eine Tasche. Der Bus befand sich geparkt auf einem Parkplatz An der Soltauer Bahn. In der Tasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse und Bargeld. Im Anschluss an den Diebstahl wurden an einem Bankautomaten in der Altenbrückertorstraße mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec entwendet - Hinweise gesucht

Am Abend des 06.10. entwendeten Unbekannte zwischen 19:00 und 22:00 Uhr ein angeschlossenes Pedelec vor einem Restaurant Vor dem Roten Tore. Das schwarze Pedelec der Marke Bergamont war an einem Maschendrahtzaun angeschlossen. Der Sachschaden liegt bei knapp 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise

Im Verlaufe des 06.10. brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Wilschenbrucher Weg ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Grundstückes aufgehebelt und die Räume durchsucht. Vermutlich wurde kein Diebesgut erlangt. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus geparktem VW Crafter - Hinweise

Am 06.10. schlugen Unbekannte zwischen 14:00 und 14:30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Pkw VW Crafter ein. Das Fahrzeug parkte im Tatzeitraum im Finkenweg. Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Telefonbetrug - Geld bereits abgehoben - Hinweise der Polizei

Am 06.10. erhielt eine 67-jährige Lüneburgerin einen Anruf durch ihre vermeintliche Tochter, welche in dem Gespräch stark weinte und das Telefon dann an eine angebliche Polizeibeamtin weitergab. Durch diese wurde erläutert, dass die Tochter der 67-Jährigen einen Unfall verursacht habe und ein Radfahrer dabei getötet wurde. Sie befinde sich nun im polizeilichen Gewahrsam und um eine Haftstrafe abzuwenden seien 50.000 Euro Kaution notwendig. Die 67-Jährige gab an, dass eine so hohe Summe nicht möglich sei, daher einigte man sich auf 15.000 Euro. Die 67-Jährige wurde instruiert das Geld an unterschiedlichen Banken abzuholen und sich in der Folge zum Amtsgericht nach Lüneburg zu begeben. Aufgrund einer kurzen Kontaktunterbrechung fiel der Betrug glücklicherweise dann auf und es wurde kein Geld übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei auch an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät." Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Nahrendorf - Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 216 in der Nacht zum 07.10. konnte festgestellt werden, dass der 22-jährige Fahrer eines Pkw Polo unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 1,1 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Deutsch Evern - Schwer verletzter Radfahrer erliegt seinen Verletzungen

Wie bereits am 04.10.2022 berichtet (siehe: www.presseportal.de) kam es am 03.10. gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Lenauweg, bei welchem ein Radfahrer alleinbeteiligt mit einem parkenden Pkw kollidierte und in der Folge stürzte. Der 70-jährige Senior hatte bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten, an denen er am gestrigen Tag verstarb.

Mechtersen - Motorsägen aus Scheune entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 06.10. auf den 07.10. entwendeten Unbekannte aus einer Scheune Im Dorfe mehrere Motorsägen. Vermutlich über ein Oberlicht gelangten die Einbrecher in das Objekt. Eine weitere Stalltür wurde ebenfalls aufgebrochen, aus diesem wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Luckau, OT. Beesem - Schuppen brennt - Feuerwehr verhindert Schlimmeres - Funkenflug beim Grillen als Ursache

Zum Vollbrand eines Schuppens kam es in den Nachmittagsstunden des 06.10.22 in Beesem. Einsatzkräfte von fünf Ortswehren waren gegen 16:00 Uhr im Löscheinsatz und konnten ein Übergreifen auf ein Nebengebäude verhindern. Es entstand Sachschaden am Schuppen sowie am Nebengebäude. Die Gebäude sowie ein auf dem Grundstück befindliches Wohnhaus sind aktuell unbewohnt. Ermittlungen ergaben, dass ein 45 Jahre alter Eigentümer im Bereich des Schuppens gegrillt hatte und es vermutlich durch Funkenflug zu dem Brand im Bereich des Schuppens kam. Löschversuche des alkoholisierten Mannes verliefen ohne Erfolg. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Göhrde, OT. Kollase - Einbruch in Scheune - Kettensägen gestohlen

In eine Scheune in Kollase brachen Unbekannte im Zeitraum vom 27.09. bis 05.10.22 ein. Dabei brachen die Täter das Vorhängeschloss der Scheune auf, rissen eine Leuchtstoffröhre aus der Halterung und nahmen zwei Kettensägen mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gartow - Senior stürzt mit Fahrrad - schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen erlitt ein 79 Jahre alter Radfahrer in den Morgenstunden des 06.10.22 in der Springstraße. Der Senior wollte gegen 10:30 Uhr mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn auf den Fußweg fahren, fuhr gegen den Bordstein und stürzte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Senior mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Perleberg geflogen werden.

Uelzen

Uelzen - "geschlagen und getreten"

Verletzungen erlitt ein 17-Jähriger in den späten Abendstunden des 06.10.22 in der Veerßer Straße. Der Jugendliche wurde durch zwei junge Männer gegen 21:30 Uhr geschlagen und mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Er musste sich im Klinikum behandeln lassen. Einen der Täter, einen 16 Jahre alten Uelzener, war dem 17-Jährigen aufgrund Streitigkeiten der Vergangenheit bekannt. Dieser sowie zwei weitere 15 und 18 Jahre alte Jugendliche/Heranwachsende konnten im Nachgang durch die Polizei kontrolliert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - unter Alkohol und Drogen

Um einen unter Alkohol (1,19 Promille) und Drogen stehenden 35 Jahre alten Uelzener kümmerte sich die Polizei in den frühen Abendstunden des 06.10.22. Der Mann hatte gegen 18:30 Uhr in der Lüneburger Straße mit einem Messer hantiert, so dass sich Passanten (nicht zu Unrecht) bedroht fühlten. Der psychisch labile 35-Jährige, der auch Speed konsumiert hatte, wurde in die Psychiatrische Klinik gebracht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bad Bevensen - Schutzplanke touchiert und verunfallt

Aus ungeklärter Ursache verunfallte eine 76 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford in den Nachmittagsstunden des 06.10.22 auf der Landesstraße 252 im Bereich der Einmündung Klein Bünstorfer Straße. Die Ford-Fahrerin war gegen 16:15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, touchierte eine Schutzplanke, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte Frontal mit einer weiteren Schutzplanke. Sie erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

