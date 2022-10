POL-LG: ++ Viehtransporter mit Schweinen kippt um ++ Bundesstraße 191 voll gesperrt ++ Polizei, Feuerwehr und Veterinäramt im Einsatz ++

Lüneburg (ots) - Presse - 05.10.2022 ++ Lüneburg Lüneburg - Junge Ladendiebinnen erwischt Zu gleich zwei Ladendiebstählen kam es am frühen Abend des 04.10. in der Lüneburger Innenstadt. Zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen entwendeten in einem Bekleidungsgeschäft in der Großen Bäckerstraße mehrere ...

mehr