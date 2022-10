Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Versuchter Einbruch in Tankstelle - Hinweise ++ Uelzen - Motorradfahrer verunfallt - nach Überholvorgang in Grünstreifen gekommen ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 04.10.2022

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Kleintransporter - Hinweise

In der Nacht vom 03.10. auf den 04.10. zwischen 22:30 und 02:30 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Mercedes Vito in der Horst-Nickel-Straße ein. Diese durchwühlten daraufhin das Handschuhfach. Ob Diebesgut aus dem Fahrzeug erlangt wurde, ist derzeit noch unbekannt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro.

Deutsch Evern - Radfahrer kollidiert mit Pkw und wird schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 03.10. gegen 17:00 Uhr in der Straße Lenauweg. Ein 70-jähriger Radfahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen, vermutlich alkoholisiert, mit seinem Pedelec in Richtung Schillerstraße. Der Senior fuhr nach Zeugenaussagen in Schlangenlinien und versuchte an einem geparkten Pkw vorbeizufahren. Er kollidierte jedoch mit diesem und stürzte auf die Fahrbahn. Der 70-Jährige wurde schwer verletzt und am Unfallort reanimationspflichtig. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Tankstelle - Hinweise

In der Nacht vom 03.10. auf den 04.10. versuchten Unbekannte in eine Tankstelle an der Dahlenburger Landstraße einzubrechen. Eine Glasscheibe wurde mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Ein Eindringen hat nach derzeitigem Kenntnisstand nicht stattgefunden. Der Täter flüchtete unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz, OT. Kiefen - "Eindringling"

Mit einem 34-Jährigen hatte es die Polizei in den späten Abendstunden des 03.10.22 auf einem Grundstück in Kiefen zu tun. Der Mann hatte gegen 22:00 Uhr widerrechtlich ein Grundstück betreten und einen Zaun überwunden. Nachdem Anwohner den Eindringling bemerkten, ergriff dieser die Flucht. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den 34-Jährigen und stellten bei diesem auch Betäubungsmittel (grünliche Substanz in Klemmleistenbeutel) fest. Parallel wurde der Mann in Anwesenheit der Polizei ausfallend. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Motorradfahrer verunfallt - nach Überholvorgang in Grünstreifen gekommen

Schwerere Verletzungen erlitt ein 25 Jahre alter Motorradfahrer in den Mittagsstunden des 04.10.22 auf der Bundesstraße 4 kurz hinter dem Kreisverkehr "Blaue Lagune". Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann mit seiner Honda gegen 13:00 Uhr nach einem Überholmanöver nach rechts in den Grünstreifen gekommen und schlidderte in die Leitplanke. Der Rettungsdienst war vor Ort. Die Polizei sperrte die Bundesstraße 4 kurzzeitig für Unfallaufnahme und Bergung des Motorrads. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ebstorf, OT. Altenebstorf - mit Baum kollidiert - betrunken verunfallt - 1,0 Promille

Mit einem Baum und Zaun kollidierte ein betrunkener Fahrer eines Pkw Audi mit polnischen Kfz-Kennzeichen in den späten Abendstunden des 03.10.22 auf der Kreisstraße 23 - Dorfstraße. Der 19-Jährige kam gegen 23:20 Uhr alleinbeteiligt im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige, bei dem in der Folge ein Alkoholwert von 1,06 Promille festgestellte wurde, sowie ein 25 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Ebstorf - betrunkene Autofahrerin - 2,2 Promille

Eine 42-Jährige mit einem Pkw BMW kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 03.10.22 auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle der Frau gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei dieser einen Alkoholwert von 2,2 Promille fest. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Barum b. Bad Bevensen - alkoholisiert unterwegs - mit Reh kollidiert

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme nach einer Kollision mit einem Reh in den späten Abendstunden des 03.10.22 auf der Kreisstraße 11 stellte die Polizei bei einem 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford einen Alkoholwert von 0,53 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen