POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 01.-03.10.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Mehrere PKW im Stadtgebiet aufgebrochen

Im Verlaufe des Wochenendes -Schwerpunkt der angezeigten Tatzeiten auf die Freitagnacht- werden insgesamt 15 aufgebrochene Pkw verschiedener Hersteller verteilt im Stadtgebiet gemeldet bzw. mit beschädigten Scheiben festgestellt. Tatorte lagen hier im Bereich Parkplatz Sülzwiesen, Am Bargenturm, Sülfmeisterstraße, Sankt Ursula Weg, Bei der Ratsmühle und Am Altenbrücker Ziegelhof. Nach jetzigen Stand verursachten die unbekannten Täter durchgängig Sachschaden, blieben jedoch in den meisten Fällen hinsichtlich Stehlgut erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Häusliche Gewalt

Am späten Freitagnachmittag kam es zwischen Eheleuten in der eigenen Wohnung zu Streitigkeiten. Der 29-jährige Mann schlug hier seine 30-jährige Frau. Die eingesetzten Beamten nahmen eine entsprechende Strafanzeige auf und wiesen den Mann für 7 Tagen aus der Wohnung.

Lüneburg - Einbruch in Erdgeschoßwohnung

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntagmittag, gegen kurz nach 12 Uhr, über ein Fenster Zugang zu der Erdgeschoßwohnung einer größeren Wohnanlage in der Wichernstraße. Der Täter wurde durch die Wohnungsinhaberin überrascht und flüchtete augenscheinlich ohne Stehlgut erlangt zu haben. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlankes südosteuropäisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, dunkle Bekleidung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen dem 30.09. und dem 20.10. brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße ein. Nach gewaltsamen Öffnen der Terrassentür gelangten die Unbekannten in das Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Entwendet wurden unter anderem elektronische Gegenstände und Bargeld. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132/939820, entgegen.

Melbeck/Lüneburg - Beeinflusste Fahrzeugführer

Am Samstagabend endete die Fahrt eines 28-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw Audi in der Lüneburger Altstadt. Die Streifenbesatzung stellte bei der Kontrolle zunächst eine fehlende Fahrerlaubnis fest. Dafür war der Fahrzeugführer unter anderem mit Betäubungsmitteln unterwegs und zeigte auch entsprechende körperliche Auffälligkeiten. Insoweit wurden mehreren Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe bei dem 28-jährigen Mann entnommen.

Einen 66 Jahre alten Fahrzeugführer eines Pkw VW kontrollierte die Polizei am Sonntagnachmittag im Bereich der Baustelle zwischen Melbeck und Lüneburg auf der B4, nachdem hier bereits mehrere Verkehrsbaken umgefahren worden waren. Zuvor war der Pkw bereits einem Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der B4 aus Richtung Uelzen kommend aufgefallen und gemeldet worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens nach einer Blutentnahme sichergestellt.

Lüneburg - Tatverdächtiger zu Farbschmierereien gestellt

Am frühen Montagmorgen wurde in der Lüneburger Altstadt ein 28-jähriger Mann nach Zeugenhinweis im Zusammenhang mit Farbschmierereien an mehreren Gebäuden festgestellt. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung

Ereignisdatum: Fr., 30.09.2022 20:55 - Fr., 30.09.2022 21:00 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Marschtorstraße

Kurzsachverhalt:

Ein 25-jähriger bedroht drei weibliche Opfer (17-18 Jahre) mittels eines Cuttermessers auf offener Straße. Im Rahmen der anschließenden Festnahme des Beschuldigten griff er die eingesetzten Polizeibeamten an und leistete Widerstand. Weiterhin beleidigte er die Polizisten, beschädigte und verunreinigte den Streifenwagen. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Ereignisdatum: Fr., 30.09.2022 16:55

Ereignisort: 29451 Dannenberg, Quickborner Straße, B 191

Kurzsachverhalt:

Ein 19-jähriger aus dem LK Ludwigslust-Parchim befuhr mit seinem Pkw Honda die B191 aus Dömitz kommend in Richtung Dannenberg. In Höhe der Arena-Tankstelle übersah er einen 57-jährigen mit seinem Jeep aus dem Zulassungsbereich Wismar, der dort verkehrsbedingt wartete, und fuhr auf diesen auf. Hierdurch wurde der Jeep auf einen davorstehenden Mazda eines 48-jährigen (Bereich Oberhavel) geschoben. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand Sachschaden von geschätzt 16.000 Euro.

Diebstahl einer Geldbörse

Ereignisdatum: Sa., 01.10.2022 11:30 - Sa., 01.10.2022 12:00 Ereignisort: 29439 Lüchow, Dannenberger Straße

Kurzsachverhalt:

Ein bislang unbekannter Täter entwendet aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche eine Geldbörse, sowie ein Brillenetui samt Brille einer 85-jährigen im Aldi-Markt.

Verkehrsunfallflucht

Ereignisdatum: Sa., 01.10.2022 11:20

Ereignisort: 29476 Gusborn, Zadrau, Gusborner Straße

Kurzsachverhalt:

Ein Wohnmobil und ein VW Touareg befinden sich im Begegnungsverkehr auf der Gusborner Straße. Aufgrund der schmalen Fahrbahnbreite weicht die 27-jährige Fahrerin des VW nach rechts aus. Es kommt dennoch zum Zusammenstoß zwischen dem linken Außenspiegel des Touareg und der Fahrzeugfront des Wohnmobils. Im Anschluss entfernt sich der Fahrer des Wohnmobils unerlaubt vom Verkehrsunfallort.

Verkehrsunfall in Verbindung mit Trunkenheit und Verkehrsunfallflucht

Ereignisdatum: So., 02.10.2022 13:30

Ereignisort: 29439 Lüchow, Grabenstraße

Kurzsachverhalt:

Ein 60-jähriger aus der SG Lüchow befuhr mit seinem Mercedes-Benz die Bleichwiese, um nach rechts in die Grabenstraße einzubiegen. Dabei kam er aufgrund der Beeinflussung alkoholischer Getränke von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Danach entfernte er sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort in Richtung Grabenstraße. Dort kollidierte er erneut mit einem Zaun. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Uelzen

Betrunken auf dem Pedelec

Auf der Lüneburger Straße in Uelzen kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem PKW. Der Fahrer des Pedelecs wollte an dem Fahrzeug vorbeifahren, als dieses an einem dortigen Blumenkübel wartete. Beim Anfahren stießen die Fahrzeuge aneinander, der Radler stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Wie sich in der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme herausstellte, war der Pedelec-Fahrer "nicht ganz" nüchtern. Da er sich nach der Aufnahme durch die Polizei erneut auf sein Fahrrad setzte und losfuhr, mussten die Beamten erneut tätig werden und ihn an der Weiterfahrt hindern. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab mehr als 3,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der 34-Jährige muss nun mit entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen.

Bekannte Erpressungsmasche

Ein 29-jähriger Mann aus Bad Bevensen erschien an diesem Wochenende bei der Polizei, um einen unangenehmen Sachverhalt zu schildern. Er hatte seit einiger Zeit mit einer augenscheinlich jungen Frau via Social Media Kontakt. Im Verlaufe des Gesprächs sendete die "Frau" ihm ein Nacktbild, angeblich von sich selbst und bat ihn, ihr auch eins von sich zu schicken, worauf der Mann sich nichtsahnend einließ. Doch dann schnappte die Falle zu. Die "Frau" drohte ihm nun mit Veröffentlichung seines Nacktbildes, sollte er ihr nicht augenblicklich 1.200,-EUR überweisen. Diese Masche ist bei der Polizei bereits bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Scheibe eingeworfen

Unbekannte haben in der Samstagnacht in Uelzen, Schnellenmarkt, die Scheibe des dortigen Restaurants "Sushi House" mit einem Pflasterstein eingeworfen und damit einen Schaden von etwa 2.000,-EUR angerichtet. Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise, die zur Ermittlung der Täter führen können, nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

