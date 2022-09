Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tunneldecke gestreift, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Murrhardt: Spiegelstreifer - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 34-jährige VW-Fahrerin die K1900 von Käsbach in Richtung Sauerhöfle. Dabei kam ihr in einer Linkskurve ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen. Dieser geriet mit seinem dunkelblauen Kleinwagen auf die Fahrbahn der 34-Jährigen, sodass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge streiften. Der Fahrer des dunkelblauen Kleinwagens entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden am VW in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Tunneldecke gestreift

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit fuhr am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in den Verbindungstunnel Poststraße / Cannonstraße ein und beachtete hierbei die maximale Durchfahrthöhe nicht. Der Transporter wurde bei der Durchfahrt beschädigt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Tunnelwand hingegen blieb gänzlich unbeschädigt.

Kernen im Remstal: Weidezaun beschädigt

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Verlängerung des Krebenwegs einen Weidezaun und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Kirchberg an der Murr: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstagabend 19 Uhr und Freitagmorgen 07 Uhr einen in der Straße Im Mühlwingert geparkten VW. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell