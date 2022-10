Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Achtung! -> Enkeltrick: Betrüger nutzen WhatsApp - falschem Sohn Geld angewiesen ++ Zigarettenautomat entwendet - Hinweise ++ GPS-Einheiten und Steuerungseinheiten aus Maschinen demontiert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 05.10.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Junge Ladendiebinnen erwischt

Zu gleich zwei Ladendiebstählen kam es am frühen Abend des 04.10. in der Lüneburger Innenstadt. Zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen entwendeten in einem Bekleidungsgeschäft in der Großen Bäckerstraße mehrere Kleidungsstücke. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass diese bereits zuvor in einem weiteren Geschäft Kleidung und Schmuck entwendet hatten. Zudem konnte so ein weiterer Diebstahl vom 27.09. aufgeklärt werden. Beide Mädchen erwarten nun Strafverfahren.

Lüneburg - 14-Jähriger beim Diebstahl eines Rollers ertappt

Am Vormittag des 04.10. wurde ein 14-Jähriger durch Zeugen dabei beobachtet, wie er in der Haagestraße versuchte das Zahlenschloss eines angeschlossenen E-Scooters gewaltsam zu öffnen. Bei dem bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretenen Jugendlichen konnten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme unter anderem ein unterschlagener Personalausweis und ein Einhandmesser aufgefunden werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Damenfahrrad entwendet - Hinweise

Am 04.10. wurde zwischen 07:45 und 11:30 Uhr ein angeschlossenes schwarz/silbernes Damenrad der Marke "Radhaus" aus der Feldstraße entwendet. Auf dem Gepäckträger des Fahrrades befand sich zudem ein Kindersitz der Marke "Römer". Der Sachschaden liegt bei über 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Zigarettenautomat entwendet - Hinweise

Zwischen dem 02.10. und dem 04.10. entwendeten Unbekannte einen an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomaten aus der Schomakerstraße. Durch das gewaltsame Entfernen des Automaten wurde unter anderem das Mauerwerk des Hauses beschädigt. Der entwendete Automat konnte am gestrigen Tag durch Zeugen im Raum Hamburg-Harburg aufgefunden werden. Der Sachschaden liegt bei mindestens 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg -Scheibe eingeschlagen - Handtasche aus Pkw entwendet - Hinweise

Am 04.10. zwischen 12:45 und 13:45 Uhr wurde die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Pkw VW Golf auf dem Parkplatz eines Friedhofes in der Konrad-Adenauer-Straße durch Unbekannte eingeschlagen. Eine im Fußraum der Beifahrerseite befindliche Handtasche wurde entwendet. Der Sachschaden liegt bei über 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Achtung! -> Enkeltrick: Betrüger nutzen WhatsApp - falschem Sohn Geld angewiesen

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Nun nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort.

Bitte um Geld per WhatsApp

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

Entsprechend erging es einem 54-Jährigen am 03.10.22 in Wustrow. Der Mann hatte eine WhatsApp-Nachricht seines angeblichen Sohnes erhalten ("Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.") und in der Folge eine Rechnung in Höhe von fast 2.000 Euro beglichen. Die Bank des Mannes versucht aktuell die Transaktion zu stornieren.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Bergen (Dumme) - von der Fahrbahn abgekommen - Fahrzeug überholte und fuhr weiter!? - Zeugen gesucht

Auf der Fahrerseite zum Liegen kam ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Sharan aus Hamburg in den Mittagsstunden des 04.10.22 auf der Kreisstraße 7 zwischen Schnega und Bergen. Der 19-Jährige gab an, dass ihn gegen 12:50 Uhr ein schwarzer Pkw überholt hatte und vor ihm dicht einscherte. Der VW-Fahrer lenkte dadurch in den Grünstreifen, kollidiert mit einem Baumstumpf und landete auf der Seite. Er wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Der angebliche Verursacher fuhr weiter. Die Polizei ermittelt und Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen Pkw geben können. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Parallel wurde gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet, da der Versicherungsschutz des VW bereits seit Anfang August erloschen war.

Lüchow, OT. Banneick - GPS-Einheiten und Steuerungseinheiten aus Maschinen demontiert

Aus drei abgestellten Traktoren sowie einem Mähdrescher demontierten Unbekannte in der Nacht zum 05.10.22 auf einem Betriebshof in Banneick die GPS-Einheiten sowie dazugehörende Steuergeräte. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Scheibe von Schaukasten beschädigt

Die Scheibe eines Schaukastens der Gesamtkirchengemeinde im Klosterweg beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 01. bis 04.10.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen, OT. Molzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 04.10.22 auf der Kreisstraße 3. Bei der Kontrolle der jungen Uelzenerin stellten die Beamten bei dieser gegen 10:20 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - mit Fahrradfahrerin kollidiert - leicht verletzt

Mit einer Fahrradfahrerin kollidierte eine 71 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler in den Mittagsstunden des 04.10.22 in Breidenbeck. Der Senior wollte gegen 13:20 Uhr nach rechts in die Nordallee einbiegen und übersah die von rechts kommende 33 Jahre alte Radfahrerin. Diese stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 350 Euro.

Uelzen - Geldbörse aus Jackentasche gestohlen

Die Geldbörse einer 48-Jährigen stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 04.10.22 gegen 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße aus der Jackentasche der Frau. Mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte konnte die Täter noch vor der Sperrung insgesamt sieben Transaktionen durchführen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

