POL-S: Zigarettenautomaten gesprengt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (28.12.2022) ein Pedelec aus der Garage eines Mehrfamilienhauses an der Fuchswaldstraße gestohlen. Im Zeitraum zwischen 21.00 Uhr am Dienstag (27.12.2022) und 11.00 Uhr am Mittwoch hebelten unbekannte Täter die Zugangstüre der Garage auf. Sie erbeuteten daraus ein in der Garage abgeschlossenes weißes Pedelec der Marke Specialized im Wert von etwa 1.500 ...

