Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen (29.12.2022) in eine Gaststätte an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst gegen 06.25 Uhr die Eingangstür der Lokalität aufzuhebeln. Als dies offenbar nicht gelang, schlugen sie gegen den Glaseinsatz der Eingangstür und gelangten so in die Gaststätte, wo sie einen Spielautomaten aufbrachen und die darin befindliche Geldkassette mit Bargeld in Höhe von über tausend Euro stahlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell