Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Schmuck und Bargeld geklaut.

Lippe (ots)

Donnerstagmorgen (17. November 2022) klingelte gegen 11 Uhr ein Mann an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Danziger Straße. Das dort lebende Ehepaar öffnete und kam mit dem Mann ins Gespräch. Währenddessen fragte er, ob das Ehepaar alte Gegenstände zu verkaufen hätte. Da das der Fall war, ging man gemeinsam durch das ganze Gebäude und stellte verschiedene Sachen zum Abtransport auf das Grundstück vor dem Haus. Plötzlich erschien ein zweiter Mann, der beim Verladen der Gegenstände helfen sollte. Dadurch abgelenkt konnte einer der Männer nochmals unbeobachtet das Einfamilienhaus betreten. Er stahl Schmuck und Bargeld aus unterschiedlichen Räumen. Der Diebstahl wurde später festgestellt und der Polizei gemeldet. Der Haupttäter sei etwa 1,85 m groß, habe blondes Haar und spreche Deutsch. Auffällig sei, dass er "gehumpelt" habe. Bei dem vom Täter benutzten Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen Kleinwagen handeln. Möglicherweise haben die Täter diese Masche mehrfach und in anderen Kommunen Lippes angewandt. Wer dazu sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05261 9330 beim Kriminalkommissariat in Lemgo.

Seien Sie bitte grundsätzlich skeptisch, wenn fremde Menschen an der Haustür klingeln und um Einlass bitten. Lassen Sie Ihnen unbekannte Personen möglichst nicht in Ihr Haus oder Ihre Wohnung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell