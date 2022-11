Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Ladendieb zieht Messer.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb bedrohte am Donnerstag (17. November 2022) mehrere Mitarbeiter des Supermarktes "Marktkauf" in der Grevenmarschstraße. Der junge Mann wurde bei dem Diebstahl eines Parfüms beobachtet. Gegen 15:45 Uhr sprachen ihn deshalb drei Mitarbeiter des Marktes im Kassenbereich an und baten ihn, mit ins Büro zu kommen. Unvermittelt zog der Ladendieb ein Messer und bedrohte die Angestellten damit. Der Dieb floh anschließend mit seinem Diebesgut aus dem Geschäft. Der Täter soll ca. 15 - 17 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und von schlanker Statur sein. Er habe ein "südländisches Erscheinungsbild", einen Oberlippenbart und trug eine schwarze Brille. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Jacke mit Kapuze und Fellkragen, eine-Baggy-Jeans in hellem Blau, schwarze Sneaker sowie einen Rucksack mit schwarz-weißem Camouflage-Muster getragen. Ihre Hinweise auf die Identität des Mannes richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen, Telefon 05222 98180.

