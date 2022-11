Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup Einbrecher erbeuten Zigaretten.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich Mittwochabend (16. November 2022) gewaltsam Zugang zu dem Büro eines Lotto-Geschäfts an der Lemgoer Straße. Das Geschäft befindet sich in den Räumlichkeiten eines dortigen Getränkemarktes. Die Täter hebelten gegen 22:30 Uhr ein Schutzgitter eines Fensters auf und gelangten so in das Büro. Sie stahlen Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro und entkamen unerkannt. Wer in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090.

