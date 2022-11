Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Frau tot in Brandwohnung aufgefunden.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (16. November 2022) wurden Rettungskräfte und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hermannsweg gerufen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war das Feuer gegen 3:35 Uhr ausgebrochen. Während der Löscharbeiten fand die Feuerwehr eine leblose Person in der Brandwohnung. Für die 53-jährige Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät. Alle anderen Hausbewohner konnten rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur Brand- sowie zur Todesursache der 53-Jährigen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

