POL-LIP: Detmold/Lage. Korrektur Ort - Vor Verkehrskontrolle abgehauen und Unfall gebaut.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (14.11.2022) fiel Polizeibeamten in Detmold kurz nach 10 Uhr ein Fahrzeug auf, das mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Ein Streifen-Team wollte eine Verkehrskontrolle des grauen Opel Astras mit LIP-Kennzeichen im Bereich Nordstraße/Niewaldstraße in Lemgo vornehmen. Doch nachdem der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, gab er Gas.

Über die Lagesche Straße flüchtete das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit. Der Streifenwagen folgte mit Blaulicht und Martinshorn. Der Opel überholte mehrfach trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge linksseitig. Vor der Kreuzung Lagesche Straße/Pivitsheider Straße fuhr der Opel auf den rechtsseitig gelegenen Geh- und Radweg, um an mehreren Fahrzeugen vorbeizukommen, die an der "Rot" zeigenden Ampel gehalten hatten. Auch an der Detmolder Straße zwischen Dieselstraße und Ostring fuhr das flüchtende Auto über den Geh- und Radweg, bevor es auf den Ostring einbog. In der Triftenstraße endete die Fahrt schließlich. Der Fahrer versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit in die Elisabethstraße zu fahren und verlor die Kontrolle über den Opel. Er fuhr über den Bordstein auf eine Grünfläche und blieb dort, eingeklemmt unter einem Werbeschild, stehen. Die vier Fahrzeuginsassen flohen zu Fuß weiter, konnten jedoch mit Unterstützung weiterer Einsatzmittel gestellt und festgenommen werden.

Der Sachschaden durch den Verkehrsunfall beträgt rund 6000 Euro. Die vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es handelt sich um vier Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Der 22-jährige Fahrer des Autos hat keine gültige Fahrerlaubnis, zudem war der Opel nicht zugelassen. Die Ermittlungen dauern an.

Das Verkehrskommissariat bittet Verkehrsteilnehmende, die durch den flüchtenden Opel bei Überholmanövern im Gegenverkehr oder auf den Geh- und Radwegen möglicherweise gefährdet wurden, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

